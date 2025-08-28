В поселке Плесецк в Поморье ремонт стационара завершат осенью

Капитальный ремонт круглосуточного стационара центральной районной больницы (ЦРБ) в поселке городского типа Плесецк Архангельской области должны завершить в ноябре этого года. Работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Ремонт рассчитан на два этапа. Первый завершен: в здании улучшили подвальные помещения, заменили систему отопления и наружные сети канализации. Сейчас продолжаются работы в рамках второго этапа. Строители улучшат помещения и заменят коммуникации на всех этажах.
Как рассказал заместитель председателя правительства области Игорь Скубенко, специалисты уже выполнили отделку второго этажа правого крыла здания. Также они залили пол на двух этажах, смонтировали электропроводку, заменили системы водоснабжения и водоотведения, установили новый лифт и начали монтаж системы вентиляции.
Отметим, что капитальный ремонт предполагает полное обновление подразделения. В нем будут проходить лечение пациенты с заболеваниями терапевтического, хирургического, гинекологического, психиатрического, наркологического профилей.
«Работы выполнены на 55%. В отремонтированных палатах будут располагаться по два пациента. Также обновляем санузлы, подсобные и служебные помещения. Одно крыло будет отведено под реанимационное отделение и операционные», — рассказал заместитель главного врача Плесецкой ЦРБ по контролю качества и безопасности медицинской деятельности Алексей Тучин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.