В Нижегородской области утвердили штрафы за плохое содержание собак

Теперь нерадивые хозяева могут получить штрафы от 500 до 5 000 рублей.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области утвердили штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Сегодня, 28 августа, депутаты регионального Заксобрания одобрили во втором чтении соответствующий законопроект, к которому после первого чтения добавились поправки.

Теперь нерадивые хозяева могут получить штрафы за выгул взрослых и крупных собак без намордников, самовыгул питомца, выгул в пьяном виде, а также за посещение медицинских, образовательных и культурных учреждений, заведений общественного питания, торговли и других мест, где установлен запрет, с питомцами (за исключением собак-поводырей).

За такие нарушения нижегородцы получить получить штраф от 500 до 5 тысяч рублей. Рассматривать наказание будет Комитет ветеринарии Нижегородской области.

Напомним, что изначально закон был принят в первом чтении в июле 2025 года. Ко второму чтению в него внесли уточняющие поправки. Основанием стали требования к содержанию и выгулу животных, утверждённые правительством Нижегородской области в ноябре 2024 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский ветеринар Спирина рассказала, как оказать первую помощь питомцу.