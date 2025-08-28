В Воронеже отметили День физкультурника

Праздничное мероприятие ко Дню физкультурника «Если хочешь быть здоров!» для людей старшего поколения прошло в воронежском сквере «Примирения и согласия» 8 августа. Оно было организовано при поддержке программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве социальной защиты Воронежской области.
«Серебряные» волонтеры, а также посетители центра дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов Советского района вместе с опытным тренером сделали разминку. К ним присоединились посетители групп активного долголетия соцзащиты Советского и Ленинского районов.
Также участники мероприятия прошли маршем по скверу. А поддерживали их «серебряные» активисты, состоящие в творческом коллективе «Ритмы планеты».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.