«Дополнен лекарствами для пожилых с хроническими заболеваниями, которые ранее продавали по рецепту». Минздрав изменил перечень безрецептурных лекарств

Минздрав Беларуси внес изменения в перечень лекарственных препаратов, которые реализуются в аптеках без рецепта врача.
В этот реестр включены безрецептурные лекарства, зарегистрированные с начала 2023 года и исключены те, регистрация которых в Беларуси истекла.
В качестве важной информации: перечень дополнен лекарствами для пожилых людей с хроническими заболеваниями, которые ранее продавались в аптеке по рецепту. Это сделано для того, чтобы исключить необходимость посещать врача только из-за необходимости выписать рецепт на нужные лекарства, которые приобретаются за полную стоимость.
