«Дополнен лекарствами для пожилых с хроническими заболеваниями, которые ранее продавали по рецепту». Минздрав изменил перечень безрецептурных лекарств

В качестве важной информации: перечень дополнен лекарствами для пожилых людей с хроническими заболеваниями, которые ранее продавались в аптеке по рецепту. Это сделано для того, чтобы исключить необходимость посещать врача только из-за необходимости выписать рецепт на нужные лекарства, которые приобретаются за полную стоимость.