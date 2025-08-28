Ричмонд
Лукашенко рассказал про фургон с бургерами, который сопровождает Трампа

Лукашенко рассказал, что за Трампом следует фургон с бургерами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал про фургон с бургерами, который сопровождает президента США Дональда Трампа, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, в рабочей командировке в Могилевскую область Александр Лукашенко сказал, что хочет сходить в Mak.by, но сделает это при одном условии, назвав при каком именно.

При этом белорусский президент признался, что ни разу не пробовал еду из меню Mak.by, хотя некоторые зарубежные лидеры предпочитают именно фастфуд. В частности, любит бургеры президент США Дональд Трамп.

— Я вообще это не ем. Трамп, мне рассказывали его друзья, он за собой фургон таскает, и фургоне этот биг-маг, вот он любит это, — заметил он.

А еще глава страны потребовал, чтобы в Mak.by не было ни куска импортной картошки.

Но еще Александр Лукашенко запретил подсовывать белорусам американскую гадость в Mak.by.

Кроме того, глава республики сказал, как убивается зараза, а еще взял нож: «Попробую вечером или в обед».

И еще президент раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.

