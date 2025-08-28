В больницу Верхнедонского района Ростовской области поступил УЗИ-аппарат

УЗИ-аппарат поступил в центральную больницу Верхнедонского района Ростовской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Новое оборудование отличается интуитивно понятным интерфейсом, компактными размерами и высоким качеством визуализации. Аппарат оснащен расширенным набором диагностических опций, что позволяет врачам проводить исследования быстрее и эффективнее. А благодаря четкой передаче изображения специалисты могут выявлять заболевания на ранних стадиях развития.
«Поступление нового оборудования позволит улучшить качество и доступность ультразвуковых исследований для взрослого и детского населения Верхнедонского района», — добавили в ведомстве.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.