Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больницу Верхнедонского района Ростовской области поступил УЗИ-аппарат

Благодаря четкой передаче изображения специалисты могут выявлять патологии на ранних стадиях.

Источник: Национальные проекты России

УЗИ-аппарат поступил в центральную больницу Верхнедонского района Ростовской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Новое оборудование отличается интуитивно понятным интерфейсом, компактными размерами и высоким качеством визуализации. Аппарат оснащен расширенным набором диагностических опций, что позволяет врачам проводить исследования быстрее и эффективнее. А благодаря четкой передаче изображения специалисты могут выявлять заболевания на ранних стадиях развития.

«Поступление нового оборудования позволит улучшить качество и доступность ультразвуковых исследований для взрослого и детского населения Верхнедонского района», — добавили в ведомстве.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.