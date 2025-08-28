На Урале в Заречном прошел первый фестиваль по фиджитал-спорту

Соревнования по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу в городе Заречном в Свердловской области собрали более 150 участников. Состязания проводились при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации городского округа Заречного.
В основе фестиваля лежала концепция фиджитал-спорта, объединяющего цифровые технологии и физическую активность. Сначала участники соревновались в виртуальной игре, а затем — в реальной жизни на спортивных площадках. За звание чемпионов боролись 19 команд. Турнир объединил более 80 спортсменов из шести городов Свердловской области, включая Заречный, Екатеринбург, Асбест, Каменск-Уральский, Сысерть и Сухой Лог.
«Фиджитал-спорт предъявляет более строгие требования к игрокам, делает больший акцент на тактике и скорости мышления, не позволяя отвлечься ни на секунду. Сейчас подобные чемпионаты проходят в разных городах Свердловской области. В будущем мы хотели бы при поддержке атомной отрасли создать региональный чемпионат по фиджитал-баскетболу», — отметил главный судья баскетбольных соревнований, тренер спортивной школы «Атом» Станислав Лебедев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.