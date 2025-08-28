На Урале в Заречном прошел первый фестиваль по фиджитал-спорту

«Фиджитал-спорт предъявляет более строгие требования к игрокам, делает больший акцент на тактике и скорости мышления, не позволяя отвлечься ни на секунду. Сейчас подобные чемпионаты проходят в разных городах Свердловской области. В будущем мы хотели бы при поддержке атомной отрасли создать региональный чемпионат по фиджитал-баскетболу», — отметил главный судья баскетбольных соревнований, тренер спортивной школы «Атом» Станислав Лебедев.