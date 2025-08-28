Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске 29 августа 2025

Отключение горячей воды в Иркутске 29 августа 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского и Правобережного округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, специалисты будут проводить ремонтные работы, чтобы в будущем не было аварийных ситуаций.
Отключение горячей воды в Иркутске 29 августа 2025.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Ярославского, 256, Ржанова, 1. В Правобережном округе отключат электроэнергию на котельной, — уточняется в сообщении.
В Ленинском округе на улице Ярославского, 256 горячего водоснабжения не будет с 19:00 29 августа до 10:00 1 сентября. На Ржанова воду отключат только 29 августа в 9 утра до 16 часов дня.
В Правобережном округе временные неудобства коснутся жителей четырех улиц.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.