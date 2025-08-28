Юрий Слюсарь дал рекомендации крупным предприятиям по защите от атак БПЛА

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о защите промышленных предприятий от атак БПЛА, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в четверг, 28 августа. Такой вопрос назрел после того, как пожарные несколько дней тушили масштабное возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе после прилета дрона.
— Пожар был крупный, в тушении участвовало около 500 единиц спецтехники, пожарные расчеты из Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края и Подмосковья, — напомнил Юрий Борисович.
В результате ЧП инфраструктура завода пострадала.
— Точный ущерб пока не подсчитан. Держим связь с руководством предприятия. Но стоит отметить, что пострадавшее имущество было застраховано. Страховые выплаты помогут покрыть часть убытков.
Глава региона также подчеркнул, что действующие в регионе меры поддержки промышленности остаются в силе. Но в вопросе антитеррористической защищенности настоятельно рекомендовал руководству предприятий активно принимать меры самостоятельно. Юрий Слюсарь, который возглавлял «Объединенную авиастроительную корпорацию», поделился опытом.
— Мы, конечно, проводили такие мероприятия на территории ТАНТК им. Бериева в Таганроге. И понимали, что это наша обязанность. Для этого нужно иметь мотивацию, понимание, что нужно сделать. В крайнем случае привлечь специалистов для помощи.
