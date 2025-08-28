Лукашенко рассказал про Трампа, похудевшего на 20 килограммов несмотря на любовь к биг-макам

Президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил похудевшего президента США Дональда Трампа, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, в рабочей командировке в Могилевскую область Александр Лукашенко сказал, что хочет сходить в Mak.by, но сделает это при одном условии, назвав при каком именно.
Он признался, что вообще не ест фастфуд. И рассказал про фургон с бургерами, который сопровождает президента США в зарубежных поездках.
При этом Александр Лукашенко похвалил похудевшего на 20 килограммов Дональда Трампа.
— Но похудел (несмотря на любовь к бургерам. — Ред.), килограмм на 20 похудел — молодец, — похвали белорусский президент американского коллегу.
Но еще Александр Лукашенко запретил подсовывать белорусам американскую гадость в Mak.by.
Также глава страны потребовал, чтобы в Mak.by не было ни куска импортной картошки.
Кроме того, глава республики сказал, как убивается зараза, а еще взял нож: «Попробую вечером или в обед».
И еще президент раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.