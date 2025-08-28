Ричмонд
Лукашенко рассказал про Трампа, похудевшего на 20 килограммов несмотря на любовь к биг-макам

Лукашенко похвалил Трампа, похудевшего на 20 килограммов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил похудевшего президента США Дональда Трампа, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, в рабочей командировке в Могилевскую область Александр Лукашенко сказал, что хочет сходить в Mak.by, но сделает это при одном условии, назвав при каком именно.

Он признался, что вообще не ест фастфуд. И рассказал про фургон с бургерами, который сопровождает президента США в зарубежных поездках.

При этом Александр Лукашенко похвалил похудевшего на 20 килограммов Дональда Трампа.

— Но похудел (несмотря на любовь к бургерам. — Ред.), килограмм на 20 похудел — молодец, — похвали белорусский президент американского коллегу.

Но еще Александр Лукашенко запретил подсовывать белорусам американскую гадость в Mak.by.

Также глава страны потребовал, чтобы в Mak.by не было ни куска импортной картошки.

Кроме того, глава республики сказал, как убивается зараза, а еще взял нож: «Попробую вечером или в обед».

И еще президент раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.

