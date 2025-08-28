Новосибирская жительница продаёт банкноты ЧМ-2018 по полмиллиона рублей за штуку

На «Авито» появились памятные купюры к чемпионату мира по футболу 2018 года с ценой в 500 тысяч рублей за каждую.
Жительница Новосибирска разместила объявление о продаже 100-рублёвых банкнот, выпущенных к мундиалю, оценив их в полмиллиона рублей. В объявлении приложены фотографии купюр, на которых изображены легендарный вратарь Лев Яшин, юный болельщик и панорама городов-организаторов турнира.
Эксперты отмечают, что реальная стоимость таких банкнот на коллекционном рынке куда ниже — от 800 до 1700 рублей в зависимости от серии и состояния. Завышенная цена может быть связана с редкой серией «АА» и последовательными номерами, что представляет интерес лишь для узкого круга коллекционеров, пишет Om1 Новосибирск.