В Китае обнаружили останки возможного общего предка насекомых и ракообразных

Опираясь на эти успехи, палеонтологи аналогичным образом изучили несколько недавно открытых в Китае окаменелостей цзянфэнии (Jianfengia multisegmentalis), причудливой «креветки-многоножки» с крупными глазами и клешнями, похожими по форме на «клыки» пауков. С момента открытия этих окаменелостей в 1984 году ученые предполагали, что цзянфэния представляла собой примитивного представителя хелицеровых беспозвоночных, к числу которых относятся не только пауки, но и скорпионы, клещи и мечехвосты.