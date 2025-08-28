В вологодском поселке отреставрировали памятник героям войны

Всего два месяца — и отреставрированный памятник героям Великой Отечественной войны стал снова разрушаться. Жители поселка Огарково Вологодской области сообщили о проблеме через QR-код.
Администрация сразу отреагировала на обращение — подрядчик все исправил. Скоро памятник проверит комиссия.
Монумент привели в порядок благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Впереди — благоустройство парка в поселке.
На всех объектах, которые построили или обновили благодаря нацпроектам, есть QR-код для обратной связи. Сканируйте его и отправляйте жалобу. Каждое обращение обязательно рассмотрят.