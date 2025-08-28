В 2026 году благоустроят парк культуры и отдыха в столице Республики Алтай

Городской парк культуры и отдыха благоустроят в следующем году в Горно-Алтайске. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве регионального развития Республики Алтай.
Основные работы пройдут слева от кинотеатра «Голубой Алтай». Специалисты установят сцену, детские и спортивные площадки. Также они озеленят территорию, сделают зоны отдыха, поставят беседки и качели. Помимо этого, в парке появятся беговой и лыжный маршруты, смотровая и скейт-площадка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.