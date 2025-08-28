Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2026 году благоустроят парк культуры и отдыха в столице Республики Алтай

Специалисты установят сцену, детские и спортивные площадки.

Источник: Национальные проекты России

Городской парк культуры и отдыха благоустроят в следующем году в Горно-Алтайске. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве регионального развития Республики Алтай.

Основные работы пройдут слева от кинотеатра «Голубой Алтай». Специалисты установят сцену, детские и спортивные площадки. Также они озеленят территорию, сделают зоны отдыха, поставят беседки и качели. Помимо этого, в парке появятся беговой и лыжный маршруты, смотровая и скейт-площадка.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.