Врачи в шоке! Эти безобидные привычки разрушают мозг быстрее алкоголя: а сколько их у вас?

Мы гордимся своей способностью делать десять дел одновременно, указываем это в резюме и считаем признаком высокой эффективности. Но наш мозг устроен совсем не как компьютер — он физически не способен качественно выполнять несколько сложных задач параллельно. То, что мы называем многозадачностью, на самом деле быстрое переключение между делами, которое перегружает мозг и приводит к его переутомлению. Исследования показывают пугающие цифры: даже краткие умственные задержки при переключении между задачами могут уничтожить до 40% продуктивного времени. Хуже того — хроническая многозадачность буквально перестраивает мозг. Люди, живущие в таком режиме день за днём, со временем страдают от ухудшения краткосрочной памяти, нарушений в работе отделов мозга, отвечающих за концентрацию внимания, контроль эмоций и принятие решений. Даже когда такие люди пытаются сосредоточиться на одной задаче, их мозг работает менее эффективно, чем у тех, кто привык фокусироваться на чём-то одном.