Мэр Кудрявцев: станцию метро «Спортивная» планируют открыть до 7 сентября

По его словам, приемочные мероприятия рассчитаны на десять дней и проходят без серьёзных проблем. «Сейчас у нас нет замечаний непреодолимого характера. Мелкие недочёты устраняются в ходе проверки. Завершить приёмку планируем 28 августа. Пока мы рисков не видим, лёгкий оптимизм есть», — отметил Кудрявцев.