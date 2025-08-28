Мэр Кудрявцев: станцию метро «Спортивная» планируют открыть до 7 сентября

Приемка станции «Спортивная» идет по плану, и власти надеются завершить все процедуры до начала хоккейного сезона КХЛ.
В эфире студии BFM-Новосибирск на форуме «Технопром-2025» мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о ходе подготовки новой станции метро «Спортивная» к запуску.
По его словам, приемочные мероприятия рассчитаны на десять дней и проходят без серьёзных проблем. «Сейчас у нас нет замечаний непреодолимого характера. Мелкие недочёты устраняются в ходе проверки. Завершить приёмку планируем 28 августа. Пока мы рисков не видим, лёгкий оптимизм есть», — отметил Кудрявцев.
После этого предстоит оформление разрешительных документов для ввода объекта в эксплуатацию. Точную дату открытия определят по итогам всех процедур.
Градоначальник подчеркнул, что цель властей — открыть «Спортивную» до 7 сентября, когда в Новосибирске состоится первый матч регулярного чемпионата КХЛ. В мэрии уверены, что сроки будут соблюдены.