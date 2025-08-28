Ричмонд
В театре юного зрителя в Чебоксарах прошла «Ночь кино — 2025»

Была организована интерактивная программа со сказочными персонажами.

Источник: Национальные проекты России

Десятая Всероссийская акция «Ночь кино» прошла 23 августа в Чебоксарах в кинозале «Сеспель» Театра юного зрителя им. Михаила Сеспеля. Это соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Мероприятие приурочено ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В этот вечер в учреждении была открыта тематическая фотозона, организована интерактивная программа со сказочными персонажами. В программу «Ночи кино» вошла военная драма «Группа крови» в честь 80-летия Великой Победы, семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и фильм-биография «Пророк. История Александра Пушкина».

Отметим, что 23 августа показы кино прошли по всей Чувашской Республике: в районных и сельских домах культуры, досуговых центрах, музеях, библиотеках, детских парках и муниципальных кинозалах республики.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.