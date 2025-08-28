Предпринимателям Воронежа расскажут, как выбрать людей для делегирования

Спикером выступит бизнес-консультант, основатель образовательного проекта «Стажировка», директор по продажам B2B на аутсорсе Ильдар Тажиров. Он объяснит, как определить того, кому можно доверить задачу, и расскажет о методах оценки компетенций. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте центра «Мой бизнес».