Предпринимателям Воронежа расскажут, как выбрать людей для делегирования

Также участники тренинга узнают о методах оценки компетенций.

Источник: Национальные проекты России

Тренинг на тему «Выбор правильных людей для делегирования» пройдет 4 сентября в центре «Мой бизнес» в Воронеже при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре поддержки предпринимателей Воронежской области.

Спикером выступит бизнес-консультант, основатель образовательного проекта «Стажировка», директор по продажам B2B на аутсорсе Ильдар Тажиров. Он объяснит, как определить того, кому можно доверить задачу, и расскажет о методах оценки компетенций. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно зарегистрироваться на сайте центра «Мой бизнес».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.