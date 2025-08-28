В Перми продолжается очистка фасадов от незаконных граффити

Всего с начала года в городе устранено почти 9,5 тысячи граффити. При этом штрафные санкции достаточно весомые — до 5 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч — для юрлиц. Существуют и штрафы для собственников зданий и сооружений, которые не принимают мер для ликвидации незаконных художеств. А за информацию о граффитистах город выплачивает гражданам по 15 тысяч рублей.