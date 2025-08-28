В Светлограде на Ставрополье очистили территорию Кисличанского пруда

Субботник организовали на территории Кисличанского пруда в городе Светлограде Петровского округа Ставропольского края в ходе Всероссийской акции «Вода России». Ее проводят по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в региональном правительстве.
В мероприятии приняли участие жители округа, волонтеры, представители местного молодежного центра «Импульс», Светлоградского городского стадиона, районного детского экологического центра и Движения Первых. Они собрали свыше 50 мешков мусора.
«Каждый внес вклад в общее дело — заботу о природе и улучшение экологической ситуации в городе. Участие во всероссийских акциях дает людям чувство общности, причастности к большому важному делу», — подчеркнула глава Петровского округа Наталья Конкина.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.