Валерия Ускова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Российский режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан назвал работы Ускова «учебником профессии». «Как разбирать сцену, как ее строить, как строить сюжет и эмоциональное напряжение в течение многодневного показа, как строить линии артистов, чтобы они были разными, чтобы зрителями было интересно смотреть — все это делали режиссеры (Усков и Краснопольский, — прим. ТАСС) в своей голове, и поэтому фильмы живут, конечно же, это высочайший класс мастерства», — сказал Астрахан. По воспоминаниям актера, Усков был легким, открытым, любознательным и любопытным до всего человеком.