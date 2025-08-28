Валерия Ускова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Он умер на 93-м году жизни 24 августа. Причина смерти не сообщается. Соболезнования в связи со смертью Ускова выразил президент России Владимир Путин, назвав его выдающимся режиссером и сценаристом, «обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами».
Соболезнования друзей и родственников
«Смерть Валерия Ускова стала невосполнимой утратой для многих поколений зрителей, выросших на его замечательных кинокартинах, для всей нашей культуры. Жизнь и творчество Валерия Ивановича были неотрывно связаны с Россией, ее народом, с его радостями и страданиями. Ушел большой режиссер, наш дорогой друг, “мосфильмовец”, яркий, одаренный и необычайно талантливый, чуткий человек, который является для всех нас символом благородного служения избранному делу. Память о Валерии Ивановиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в телеграмме директора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова, которую зачитали на церемонии прощания.
В 1964 г. Валерий Усков и Владимир Краснопольский стали режиссерами киностудии «Мосфильм». На протяжении более чем 50 лет они работали в творческом дуэте. На церемонии прощания дочь Владимира Краснопольского Елена привела слова народного артиста РСФСР советского и российского актера Валентина Гафта. «Хотелось бы вспомнить слова Валентина Гафта: я говорю “Усков”, подразумевая “Краснопольский”. Я говорю “Краснопольский”, подразумевая “Усков”. Валерий Иванович — мой дядя формально, но я всегда воспринимала его, как одно целое со своим папой», — сказала на церемонии прощания Елена Краснопольская.
Заслуженная артистка РФ Любовь Руденко назвала Ускова бриллиантом России. «Такие люди, как Усков и Краснопольский — это бриллианты России. Не только кинематографа, но и всего нашего творческого мира. Все их фильмы — просто невероятны, насколько глубоко это снято, на века. Они никогда не устареют», — сказала Руденко. Она также назвала смерть Ускова уходом родного для нее человека.
Российский режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан назвал работы Ускова «учебником профессии». «Как разбирать сцену, как ее строить, как строить сюжет и эмоциональное напряжение в течение многодневного показа, как строить линии артистов, чтобы они были разными, чтобы зрителями было интересно смотреть — все это делали режиссеры (Усков и Краснопольский, — прим. ТАСС) в своей голове, и поэтому фильмы живут, конечно же, это высочайший класс мастерства», — сказал Астрахан. По воспоминаниям актера, Усков был легким, открытым, любознательным и любопытным до всего человеком.
Советская и российская актриса кино и театра Елена Скороходова вспомнила, что Усков был журналистом по первому образованию. «Он писал и говорил хорошим русским языком, длинными предложениями, и всегда очень интересовался собеседником, любил людей. Он был очень добропамятным — помнил добро, которое люди ему сделали», — сказала на прощании Скороходова.