Тысячи молодых украинцев покинули страну в первый день разрешения на выезд. Видео

Тысячи молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет массово покинули страну в первый день вступления в силу разрешения на их выезд. По данным телеграм-канала Mash,ссылающегося на местные СМИ, за последние 16 часов Украину покинуло около 9 тысяч человек.