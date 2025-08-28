Ричмонд
Тысячи молодых украинцев покинули страну в первый день разрешения на выезд. Видео

После изменения правил множество молодых украинцев спешно покинуло страну, образовав многокилометровые очереди на европейских границах. Сообщения из соцсетей расходятся с публичными обещаниями вернуться, в то время как общая цифра уехавших за последние годы достигает миллионов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Тысячи молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет массово покинули страну в первый день вступления в силу разрешения на их выезд. По данным телеграм-канала Mash,ссылающегося на местные СМИ, за последние 16 часов Украину покинуло около 9 тысяч человек.

Многочисленные видеозаписи, распространяемые журналистами и блогерами, показывают многокилометровые очереди на пунктах пропуска с европейскими странами. Особо высокая загруженность отмечена на границах с Польшей (пункты Шегини, Краковец, Рава-Русская, Ягодин), а также с Венгрией и Молдавией.

Молодые украинцы активно делятся в соцсетях видео своего выезда, заявляя, что возвращаться не планируют. Однако, как отмечают источники Mash, перед пересечением границы они говорили государственным СМИ, что едут лишь «проверить» и планируют вернуться.

Ранее власти Украины начали выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Для выезда им необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме.

С 2022 по 2025 год Украину, по официальным данным, покинул около миллиона мужчин призывного возраста. В 2025—2026 годах прогнозируется выезд ещё 500 тысяч мужчин. За последние три года из страны в общей сложности выехало около 7 миллионов человек.