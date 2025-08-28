Ричмонд
Почти 90 процентов жителей Молдовы не верят в честные выборы: Если бы голосование состоялось сейчас, ПАС не набрала бы и трети голосов — кто пройдет в парламент

В парламент прошли бы четыре политформирования, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Результаты внутреннего опроса, который публикует эксклюзивно Наталья Морарь в своем канале, уточняя, что его провела известная и опытная компания.

Согласно опросу, Избирательный блок «Патриотический блок» получил бы 33,6%, а PAS — 32,1% голосов определившихся избирателей.

В законодательный орган также прошли бы «Наша партия» (11,8%) и блок «Альтернатива» (11,1%). Остальные политические формирования не преодолевают избирательный порог в 5%.

Массовое недоверие к осенним выборам.

Согласно опросу, 30% молдаван вовсе не верят, что предстоящие этой осенью парламентские выборы будут свободными и честными. Ещё 34% считают, что голосование пройдёт честно лишь в небольшой или очень небольшой степени.

Полное доверие к корректности выборов выразили только 9% опрошенных, ещё 17% заявили, что доверяют «в значительной мере».

Транспортный коллапс, задержание десятков людей, провокации: Во что для народа Молдовы превратился День Независимости.

Рядовые жители страны постарались в этот день не выходить из дома в Кишиневе или уехать подальше из страны (далее…).

Коварные планы правительства ПАС: Власти Молдовы намерено банкротят аграриев — нет фермеров — нет сёл.

Чем безлюднее становятся села, тем проще закрывать детские сады и школы (далее…).

«Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе.

Ничего конкретного ни один из европейских лидеров, прибывших в Кишинев, на пресс-конференции не сказал — приехали ради выборов (далее…).

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
