Результаты внутреннего опроса, который публикует эксклюзивно Наталья Морарь в своем канале, уточняя, что его провела известная и опытная компания.
В парламент прошли бы четыре политформирования, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье.
Согласно опросу, Избирательный блок «Патриотический блок» получил бы 33,6%, а PAS — 32,1% голосов определившихся избирателей.
В законодательный орган также прошли бы «Наша партия» (11,8%) и блок «Альтернатива» (11,1%). Остальные политические формирования не преодолевают избирательный порог в 5%.
Массовое недоверие к осенним выборам.
Согласно опросу, 30% молдаван вовсе не верят, что предстоящие этой осенью парламентские выборы будут свободными и честными. Ещё 34% считают, что голосование пройдёт честно лишь в небольшой или очень небольшой степени.
Полное доверие к корректности выборов выразили только 9% опрошенных, ещё 17% заявили, что доверяют «в значительной мере».
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Транспортный коллапс, задержание десятков людей, провокации: Во что для народа Молдовы превратился День Независимости.
Рядовые жители страны постарались в этот день не выходить из дома в Кишиневе или уехать подальше из страны (далее…).
Коварные планы правительства ПАС: Власти Молдовы намерено банкротят аграриев — нет фермеров — нет сёл.
Чем безлюднее становятся села, тем проще закрывать детские сады и школы (далее…).
«Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе.
Ничего конкретного ни один из европейских лидеров, прибывших в Кишинев, на пресс-конференции не сказал — приехали ради выборов (далее…).