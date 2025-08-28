В Томской области выбрали лучшую маму-предпринимателя

Победительницу регионального этапа федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» определили в Томской области. Проект реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Образовательная программа проходила с 18 по 21 августа в центре «Мой бизнес» Томской области. Заявки на участие в проекте подали более 100 предпринимательниц. В финале программы 25 августа состоялась защита проектов.
Первое место заняла Надежда Коробова с сервисом по перевозке детей и пассажиров с ограниченными возможностями здоровья «Автоняня». Предпринимательница получит 150 тыс. рублей на развитие своего проекта от фонда «Наше будущее» и возможность выиграть до 1 млн рублей в федеральном этапе проекта. Полученные средства будут направлены на привлечение администратора и приобретение специализированного оборудования для автомобиля с целью повышения безопасности перевозок.
«Мой проект включает не просто перевозку детей, но и сопровождение: помочь переодеться на занятиях, подождать после процедур в поликлинике и многое другое. По сути, это сочетание ролей водителя и няни. Кроме детей, мы также готовы сопровождать пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала Надежда Коробова.
Еще три участницы регионального этапа программы получили бонусы в размере 10 тыс. рублей на продвижение в социальной сети «ВКонтакте». Также несколько мам-предпринимательниц получили дополнительные подарки от региональных партнеров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.