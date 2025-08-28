В Томской области выбрали лучшую маму-предпринимателя

«Мой проект включает не просто перевозку детей, но и сопровождение: помочь переодеться на занятиях, подождать после процедур в поликлинике и многое другое. По сути, это сочетание ролей водителя и няни. Кроме детей, мы также готовы сопровождать пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказала Надежда Коробова.