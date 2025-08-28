Ричмонд
В вопросах развития Приазовья в Ростовской области прислушаются к ученым

Юрий Слюсарь назвал Ростовскую область одним из ключевых регионов Приазовья.

Источник: Комсомольская правда

Академики Южного научного центра РАН займутся разработкой мер по развитию Ростовской области как части региона Приазовье. Об этом врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в ходе пресс-конференции 28 августа.

— Приазовье — крупный федеральный проект. Он объединяет семь регионов, включая Ростовскую область. Проект рассчитан на длительную перспективу. Его первый этап продлится до 2027 года: в это время ученые займутся исследованиями берегоукрепления и изучением солености Азовского моря. Это важно для развития рыбохозяйственного комплекса, — рассказал Юрий Борисович.

К 2040 году планируют создать полноценную инфраструктуру Приазовья. Речь идет о транспортной, логистической, экологической и туристической сферах.

Глава региона отметил, что Ростовская область играет важную роль в этом проекте.

— Южный научный центр РАН — большие профессионалы, которые могут обосновать свои предложения. Рассчитываем, что их голос будет услышан.

