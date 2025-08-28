В вопросах развития Приазовья в Ростовской области прислушаются к ученым

— Приазовье — крупный федеральный проект. Он объединяет семь регионов, включая Ростовскую область. Проект рассчитан на длительную перспективу. Его первый этап продлится до 2027 года: в это время ученые займутся исследованиями берегоукрепления и изучением солености Азовского моря. Это важно для развития рыбохозяйственного комплекса, — рассказал Юрий Борисович.