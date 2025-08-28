На «Технопроме-2025» обсудили защиту интеллектуальной собственности и инвестиции в инновации

Андрей Травников рассказал о мерах поддержки внедрения научных разработок в экономику. По его словам, в бюджете области на 2025−2026 годы заложено 170 млн рублей для компенсации расходов на подготовку прототипов к опытному производству. Эта поддержка позволит ускорить продвижение инноваций к более высоким уровням технологической зрелости.