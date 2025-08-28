На «Технопроме-2025» обсудили защиту интеллектуальной собственности и инвестиции в инновации

Губернатор Андрей Травников и глава Роспатента Юрий Зубов выступили на пленарном заседании форума в Новосибирске.
В рамках форума «Технопром-2025» в Новосибирске прошла дискуссия о стратегиях управления правами на интеллектуальную собственность. В обсуждении приняли участие губернатор Андрей Травников, руководитель Роспатента Юрий Зубов, представители Минобрнауки, НГУ и промышленных предприятий.
Андрей Травников рассказал о мерах поддержки внедрения научных разработок в экономику. По его словам, в бюджете области на 2025−2026 годы заложено 170 млн рублей для компенсации расходов на подготовку прототипов к опытному производству. Эта поддержка позволит ускорить продвижение инноваций к более высоким уровням технологической зрелости.
Юрий Зубов подчеркнул значимость патентного анализа и стратегического планирования. По его словам, это помогает выявлять перспективные направления исследований, повышать защищенность интеллектуальной собственности и интерес инвесторов к проектам.
По данным правительства региона, в 2024 году изобретатели и компании Новосибирской области подали свыше 700 заявок на патенты и полезные модели.