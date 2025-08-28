Юрий Слюсарь назвал условия для продажи части акций ФК «Ростов»

В Ростовской области власти могут продать 25% акций ФК «Ростов» только в том случае, если появится инвестор, готовый взять на себя полное содержание футбольного клуба. Об этом на пресс-конференции сказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— С продажи мы сняли. Думаю, что даже после оценки мы не вернемся в схему продажи, потому что она получается не очень логичная: мы оказываем только прямую помощь в районе 750 млн рублей, но при этом клуб будет принадлежать частному инвестору. Если инвестор возьмет на себя все бремя содержания ростовского футбола, и нам не нужно будет помогать, это другой разговор, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора добавил, что сумма в 750 млн рублей поступает в ФК «Ростов» в виде гранта.
— Мы значительную сумму ежегодно инвестируем в виде гранта безвозмездно. Несмотря на сложности с бюджетом и на те приоритеты, о которых я говорил, все-таки, надеюсь, что эта сумма у нас в 2026 году останется. Правила такие: если мы хотим, чтобы наш клуб был представлен в высшем дивизионе, мы должны его поддерживать, — отметил Юрий Слюсарь.
