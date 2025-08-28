Юрий Слюсарь назвал условия для продажи части акций ФК «Ростов»

— С продажи мы сняли. Думаю, что даже после оценки мы не вернемся в схему продажи, потому что она получается не очень логичная: мы оказываем только прямую помощь в районе 750 млн рублей, но при этом клуб будет принадлежать частному инвестору. Если инвестор возьмет на себя все бремя содержания ростовского футбола, и нам не нужно будет помогать, это другой разговор, — прокомментировал Юрий Слюсарь.