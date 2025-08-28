Ричмонд
В чувашском селе Янтиково улучшили территорию у памятника

Там появились новые пешеходные дорожки и бордюры, удобные скамейки и урны.

Источник: Национальные проекты России

Территорию возле памятника Зое Анатольевне Космодемьянской в селе Янтиково Чувашской Республики преобразили в ходе комплексного благоустройства. Работы выполняли с мая по июль по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Янтиковского муниципального округа.

Обновленная зона выглядит современно и уютно. На территории появились новые пешеходные дорожки и бордюры, удобные скамейки и урны. Особое внимание специалисты уделили самому памятнику: его очистили, укрепили основание и обновили лестницу, а также смонтировали архитектурную подсветку.

«Благоустройство этой территории играет большую роль не только в изменении облика центра муниципального округа, села Янтиково, но и в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Отрадно, что именно в год 80-летия Победы нам удалось завершить первый этап благоустройства, и мы планируем продолжить работы в дальнейшем», — подчеркнул глава Янтиковского муниципального округа Олег Ломоносов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.