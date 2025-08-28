В чувашском селе Янтиково улучшили территорию у памятника

«Благоустройство этой территории играет большую роль не только в изменении облика центра муниципального округа, села Янтиково, но и в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Отрадно, что именно в год 80-летия Победы нам удалось завершить первый этап благоустройства, и мы планируем продолжить работы в дальнейшем», — подчеркнул глава Янтиковского муниципального округа Олег Ломоносов.