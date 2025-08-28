Лукашенко сказал, в чем белорусы не прогадали

«Я сегодня от фермеров услышал, не только от руководителей хозяйств наших, что качество картофеля неплохое, спрос неплохой. Значит, как мы и планировали весной, посеяв на 4,5 тысячи гектаров картофеля больше, мы не прогадали, как в народе говорят», — отметил белорусский лидер.