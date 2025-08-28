Лукашенко сказал, в чем белорусы не прогадали

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 августа во время рабочей поездки в Могилевскую область провел совещание по картофелю, фрагмент видео которого представил телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства отметил, что люди должны знать, что картофеля, как всегда, в Беларуси достаточно.
«А в этом году и в будущем (до нового урожая) — предостаточно», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что начало уборки картофеля показало, что урожайность неплохая.
«Я сегодня от фермеров услышал, не только от руководителей хозяйств наших, что качество картофеля неплохое, спрос неплохой. Значит, как мы и планировали весной, посеяв на 4,5 тысячи гектаров картофеля больше, мы не прогадали, как в народе говорят», — отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко напомнил, что тема картофеля в 2025 году приобрела общественное звучание.
