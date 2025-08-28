В городском поселке Виллози в Ленобласти построили физкультурный комплекс

В ФОКе есть универсальный игровой зал для командных видов спорта, тренажерный зал, большой бассейн на шесть дорожек и малый бассейн для детей. В нем смогут заниматься до 150 человек одновременно. В здании есть помещения для занятий боксом, самбо, художественной гимнастикой и другими видами спорта.