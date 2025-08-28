В городском поселке Виллози в Ленобласти построили физкультурный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами построили на Гатчинском шоссе в городском поселке Виллози в Ленобласти. Это соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Мы готовимся открыть современный спорткомплекс с уникальным конструктивом и широким выбором секций: для пловцов и гимнастов, боксеров и каратистов. Следующий шаг — благоустройство окружающей территории, которое свяжет объект с городской инфраструктурой и сделает его еще удобнее для людей», — отметил заместитель председателя правительства региона по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский.
В ФОКе есть универсальный игровой зал для командных видов спорта, тренажерный зал, большой бассейн на шесть дорожек и малый бассейн для детей. В нем смогут заниматься до 150 человек одновременно. В здании есть помещения для занятий боксом, самбо, художественной гимнастикой и другими видами спорта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.