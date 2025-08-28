В центре Ростова музею города передадут историческое здание

В Ростове-на-Дону начался процесс передачи в оперативное управление исторического здания — первого городского музея и публичной библиотеки, расположенного в переулке Думский Проезд, 3. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на управление культуры города.
Построенное в 1893 году по проекту архитектора Николая Дорошенко, здание является объектом культурного наследия регионального значения. В XIX веке на его первом этаже располагалась публичная библиотека, на втором — художественные классы, а позднее и музей.
Планируется, что после передачи здание будет адаптировано для современного музейного использования. Здесь разместятся выставочные пространства Музея истории города Ростова-на-Дону, а также передвижные экспозиции федеральных музеев. Часть помещений предназначена для проведения публичных мероприятий, посвященных значимым событиям в истории донской столицы.
