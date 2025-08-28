В Чебоксарах в седьмой раз пройдет программа «Мама-предприниматель»

Региональный этап федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» состоится в Чебоксарах с 15 по 19 сентября. Она реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре «Мой бизнес» Чувашской Республики.
Программа традиционно вызывает высокий интерес среди жительниц республики. Заявки на участие подали уже 80 женщин. Участницами могут стать физлица, самозанятые, индивидуальные предприниматели или юрлица со сроком регистрации до одного года. В мероприятии могут поучаствовать беременные женщины или те, у кого есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок.
В этом году занятия пройдут на площадке центра «Мой бизнес». Участниц ждет пятидневное обучение в формате интенсивного тренинга: с разработкой бизнес-модели, просчетом финансов, подготовкой к публичной защите и возможностью получить грант на реализацию своей идеи. Победительница регионального этапа получит 150 тыс. рублей, а также шанс претендовать на 1 млн рублей в федеральном этапе.
Подать заявку на участие можно до 31 августа на сайте мамапредприниматель.рф. При отборе будут учитываться полнота описания бизнес-идеи и ее принадлежность к приоритетным отраслям.
«Проект “Мама-предприниматель” показывает, что идеи для бизнеса могут рождаться из самого обычного жизненного опыта. Программа дает женщинам не только знания и поддержку, но и уверенность в себе», — отметила министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.