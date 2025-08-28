В Чебоксарах в седьмой раз пройдет программа «Мама-предприниматель»

Программа традиционно вызывает высокий интерес среди жительниц республики. Заявки на участие подали уже 80 женщин. Участницами могут стать физлица, самозанятые, индивидуальные предприниматели или юрлица со сроком регистрации до одного года. В мероприятии могут поучаствовать беременные женщины или те, у кого есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок.