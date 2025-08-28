В Волгограде в сентябре пройдет бизнес-игра

Бизнес-игра «Семейный бизнес», объединяющая предпринимателей, студентов и тех, кто только задумывается об открытии собственного дела, состоится в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке имени М. Горького, сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Игра станет частью форума «Мой бизнес». Участники смогут не только попробовать свои силы в выполнении увлекательных заданий, но и задуматься о роли семейных традиций в построении устойчивого бизнеса. Гостям предложат пройти куборинг — логический конструктор, проверить сплоченность в состязаниях на командообразование, вспомнить традиционные народные игры и поучаствовать в викторине, посвященной семейным ценностям и традициям.
«Семейный бизнес формирует особую атмосферу доверия и долгосрочного планирования. Это не только работа, но и ценностная основа, которая объединяет поколения и делает бизнес более устойчивым. Для начинающих предпринимателей важно видеть примеры таких проектов и понимать, что семейное дело может быть не только способом заработка, но и миссией», — отметили в центре «Мой бизнес» Волгоградской области.
Мероприятие пройдет 5 сентября с 13:30 до 15:30, участие бесплатное. Заранее нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.