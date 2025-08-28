Белорусские пограничники завоевали серебро на международном турнире по служебному биатлону

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники завоевали серебро на Международном чемпионате пограничных ведомств государств — участников СНГ по служебному биатлону, который прошел в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
В течение двух дней, 27 и 28 августа, на базе войскового стрельбища «Беляны» Гродненской пограничной группы проходило масштабное спортивное мероприятие — Международный чемпионат пограничных ведомств государств — участников СНГ по служебному биатлону. В соревнованиях приняли участие сильнейшие команды пограничных служб Беларуси, России и Казахстана.
Участники продемонстрировали весь спектр профессиональных навыков, необходимых современному пограничнику: выносливость, меткость и умение принимать точные решения в условиях интенсивных физических нагрузок.
По результатам двух состязательных дней в общекомандном зачете победу одержала сборная пограничной службы ФСБ Российской Федерации, серебряным призером стала команда органов пограничной службы Республики Беларусь, бронзу завоевали пограничники из Казахстана.
Этот чемпионат — традиционное ежегодное мероприятие, направленное на укрепление дружеских и профессиональных связей между пограничными ведомствами стран Содружества. В 2025 году честь принимать у себя этот престижный турнир была предоставлена Республике Беларусь. -0-