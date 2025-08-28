Создание мультфильмов, графический дизайн. Какие новые кружки предлагает Центр творчества детей и молодежи

Новый учебный год — повод задуматься не только о школьном образовании ребенка, но и о его дополнительном обучении и досуге. В Минске есть возможность помочь ребенку проводить время с пользой. На базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи работает большое количество самых разных кружков по интересам. Можно попробовать себя в графическом дизайне, создавать творческие работы из природных материалов, петь, танцевать или даже делать свой мультфильм. О том, какие интересные навыки можно осваивать уже с сентября и как присоединиться к набору, корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора центра Ольга Бунчук.
Каникулы для учеников центра выдались очень насыщенными. Прошла активная летняя смена воспитательно-оздоровительного лагеря «Остров творчества», многочисленные выступления, мастер-классы, пленэры юных художников. А сейчас коллективы центра готовятся к выступлению в рамках Дня белорусской письменности, который пройдет в Лиде в первые выходные сентября.
«В этом году ждем ребят по различным направлениям деятельности. Это хореографическое, декоративно-прикладное, изобразительное, интеллектуальное и театральное творчество», — рассказала заместитель директора центра.
По словам Ольги Бунчук, наибольшую активность на записи наблюдают в кружках театрального и вокального направления, а также студиях изобразительного и декоративно-прикладного творчества. «Рисование пробуждает в ребенке фантазию и воображение, в процессе задействуется эмоциональная сфера, формируется логическое мышление», — отметила она.
Но есть и новые кружки, в которые можно записаться уже сейчас. «Это художественная мастерская “Анимация”, где дети научатся создавать свои мультфильмы, а также кружок “Смарт-иллюстратор”, где учащиеся будут осваивать актуальные технологии и развивать свои художественные навыки в области графического дизайна», — поделилась Ольга Бунчук.
Большое внимание уделяется и рукодельному творчеству. Руководитель народной студии фитодизайна «Славянский венок» Инна Шейх рассказала, как на занятиях ее воспитанники осваивают различные виды декоративно-прикладного искусства и почему каждый ребенок чувствует себя талантливым. «Здесь, вместе с детьми, на основе творческого подхода к делу мы разрабатываем новые проекты. Это творческие работы по народным сказкам в технике сенопластики, дизайнерские работы из войлока, цветочные композиции из бумаги, сувениры из полимерной глины», — подчеркнула руководитель.
Занятия в кружках — далеко не конечная точка, для детей в центре есть большое количество возможностей для развития. На базе Национального центра функционируют 17 коллективов со званиями «заслуженный», «образцовый» и «народный». «Чтобы попасть в коллективы, нужно просто хотеть заниматься творчеством. Делаем акцент родителей на то, что современный ребенок — это инвестиция в будущее. Мы сегодня не просто учим его рисовать, танцевать, а воспитываем гражданина и патриота нашей страны», — подчеркнула заместитель директора.
Один из ярких самобытных коллективов — ансамбль народного танца «Скавыш», в котором занимаются дети и молодежь от 5 до 20 лет. Его участники живут интересной творческой жизнью, принимают участие в мероприятиях города и республики, сохраняют и, развивая национальные традиции, популяризируют белорусскую народную культуру.
Руководитель ансамбля народного танца «Скавыш» Екатерина Толоцкая рассказала, как дети попадают в коллектив: «Родители понимают, что сейчас основный вид деятельности детей — гаджеты. Хочется оторвать их от устройств, передать им определенные знания и умения. В первую очередь инициатива идет из семьи. А уже потом дети втягиваются, им интересно осваивать новые умения, представлять себя на сцене и слышать аплодисменты», — поделилась она.
По словам руководителя, участники коллектива и их родители — это большая творческая семья, в которой родители — активные участники всех мероприятий. «Родители совместно с детьми готовят вкусные угощения, необходимую атрибутику, костюмы для празднования Рождества и других праздников», — отметила Екатерина Толоцкая.
Также в центре работает школа раннего развития. «Это не просто подготовка детей к школе, а их разностороннее развитие. Ребенок находится в атмосфере творчества, приобретает определенные умения и навыки, учится общаться и дружить. Адаптационный период у малышей бывает непрост, но дети очень быстро вливаются в коллектив и с удовольствием посещают наш центр», — отметила Ольга Бунчук.
Сейчас в центре активно готовятся к новому учебному году. В субботу, 6 сентября, состоится масштабный традиционный праздник — День открытых дверей «Путешествуй по миру искусств». Для детей будут работать различные локации и активности, праздничная программа, выступление творческих коллективов, мастер-классы, аквагрим.
Записаться в объединения по интересам можно до 7 сентября. Есть возможность посетить Национальный центр, познакомиться со всеми кружками, пообщаться с педагогами. -0-