Создание мультфильмов, графический дизайн. Какие новые кружки предлагает Центр творчества детей и молодежи

Новый учебный год — повод задуматься не только о школьном образовании ребенка, но и о его дополнительном обучении и досуге. В Минске есть возможность помочь ребенку проводить время с пользой. На базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи работает большое количество самых разных кружков по интересам. Можно попробовать себя в графическом дизайне, создавать творческие работы из природных материалов, петь, танцевать или даже делать свой мультфильм. О том, какие интересные навыки можно осваивать уже с сентября и как присоединиться к набору, корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель директора центра Ольга Бунчук.