Педагоги из Ульчского района Хабаровского края повысили квалификацию

Курсы повышения квалификации прошли педагоги образовательных организаций Ульчского района Хабаровского края в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в местной администрации.
С 4 по 24 августа учителя обучились на первой сессии курсов по программе профессиональной переподготовки «Родной язык и литература» по ульчскому и нивхскому языкам. Также восемь педагогов, реализующих программы по родным языкам, прошли курсы повышения квалификации по теме «Реализация этнокультурного компонента в деятельности образовательной организации». С 21 по 23 августа учителя обучились по программе «Методические особенности использования игрового пособия для развития родной речи дошкольников и младших школьников “Сказки и легенды коренных народов Хабаровского края”».
По окончании курсовой подготовки педагоги из школ и детских садов сел Булава, Калиновка, Савинское, Богородское, Кальма и Ухта получили игровые пособия для образовательных организаций.
Кроме того, 20 августа в краевом центре образования педагоги приняли активное участие в пятой научно-практической конференции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Сохраняя язык, приумножаем культурное наследие народов России». На мероприятии учителям вручили благодарности и медали за профессиональную деятельность.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.