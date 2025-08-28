Педагоги из Ульчского района Хабаровского края повысили квалификацию

С 4 по 24 августа учителя обучились на первой сессии курсов по программе профессиональной переподготовки «Родной язык и литература» по ульчскому и нивхскому языкам. Также восемь педагогов, реализующих программы по родным языкам, прошли курсы повышения квалификации по теме «Реализация этнокультурного компонента в деятельности образовательной организации». С 21 по 23 августа учителя обучились по программе «Методические особенности использования игрового пособия для развития родной речи дошкольников и младших школьников “Сказки и легенды коренных народов Хабаровского края”».