Власти внесли изменения в проект планировки квартала в центре Уфы

Администрация Уфы внесла изменения в ранее утвержденный проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Пушкина, Новомостовая, Заки Валиди и Цюрупы в Кировском районе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.
Согласно обновленному проекту, здание кафе по адресу улица Пушкина, 110/1 будет реконструировано под учреждение дополнительного образования. При этом в границах проектирования не предусмотрены снос существующих зданий и сооружений, а также размещение новых объектов капитального строительства.
Проектом также не определяется очередность освоения территории и строительства.
