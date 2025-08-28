Ричмонд
Власти внесли изменения в проект планировки квартала в центре Уфы

Мэрия Уфы изменила проект планировки квартала в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы внесла изменения в ранее утвержденный проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Пушкина, Новомостовая, Заки Валиди и Цюрупы в Кировском районе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Согласно обновленному проекту, здание кафе по адресу улица Пушкина, 110/1 будет реконструировано под учреждение дополнительного образования. При этом в границах проектирования не предусмотрены снос существующих зданий и сооружений, а также размещение новых объектов капитального строительства.

Проектом также не определяется очередность освоения территории и строительства.

