Почти 150 спортсменов приняли участие в соревнованиях по дартсу в Улан-Удэ

Всероссийские соревнования по дартсу «Кубок Байкала» прошли с 21 по 23 августа в Улан-Удэ в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». В состязаниях приняли участие почти 150 человек, сообщили в Министерстве спорта Республики Бурятия.
В заочном турнире выступили представители 29 регионов страны, а в очном формате — спортсмены из Монголии. По итогам соревнований сборная Бурятии продемонстрировала высокий уровень подготовки и получила 18 наград различного достоинства. Золотые медали в командном микст-турнире завоевали Марианна Цыренжапова, Энхэ Базаров и Юрий Трескин.
«Дартс — один из самых демократичных и универсальных видов спорта, который привлекает огромное количество людей, ведь в нем нет никаких границ. Эти соревнования — отличная возможность для спортсменов делиться своим опытом и перенимать лучшие практики у более титулованных соперников», — отметил министр спорта республики Иван Козырев.
Кроме того, 23−24 августа состоялся Международный турнир Baikal Open, в котором приняли участие 148 спортсменов из 9 регионов России и Монголии.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.