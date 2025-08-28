От первых шагов до профессиональных побед. Выпускники центра для детей-инвалидов о пройденном пути

Ровно 25 лет Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов оказывает помощь детям с ограниченными возможностями со всей страны. Каждый день здесь проходят курс реабилитации около 120 детей, что в год составляет более 1,3 тыс. ребят. За четверть века в центре прошли реабилитацию более 27 тыс. детей, и 98% из них отметили улучшение состояния здоровья, что значительно повысило качество их жизни. Здесь ребята не только получают медицинскую реабилитацию, но и учатся социализироваться, выбирать профессию и уверенно смотреть в будущее. Корреспондент БЕЛТА приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном юбилею, чтобы узнать у выпускников о том, как сложилась их жизнь и за что они благодарны реабилитационному центру.
Поздравить с юбилеем и встретиться с любимыми педагогами и воспитателями приехал воспитанник центра Богдан Адамович. Он рассказал, что впервые попал в это учреждение в возрасте восьми лет и каждый год до 18 лет приезжал сюда на реабилитацию. «Можно сказать, что здесь я провел почти все свое детство. Впечатления очень хорошие, потому что в этом центре я многому научился, увидел много нового и завел множество знакомств. Здесь много кружков и различных направлений, и этот центр стал для меня вторым домом», — поделился он.
Когда-то маленький Богдан приехал с диагнозом «болезнь Пертеса». «У меня была раздроблена бедровая кость. В детстве я не мог ходить 5 лет, но затем косточка срослась, и постепенно я начал ходить и проходить реабилитацию в этом центре. У меня было укорочение ноги на несколько миллиметров, но со временем это прошло, и нога стала ровной», — рассказал парень.
После выпуска он выбрал для себя профессию в кулинарии. Сначала учился, параллельно работая в одном из ресторанов в Витебске, а затем переехал в столицу. Сегодня он совмещает работу в молодом кулинарном проекте с ведением кулинарного кружка в том же центре, откуда выпустился. «Когда я проходил реабилитацию, этот кружок только открыли, но постоянного работника так и не нашли. Все очень хотели заниматься кулинарией. Иногда проводились занятия, но специалиста не было. Поэтому я решил проводить кулинарный кружок в свободное от работы время. Приглашаю детей из разных групп с различными возможностями и обучаю их тому, что знаю сам. Дети сами говорят, чему хотят научиться, а я просто помогаю им это реализовать», — поделился он.
Еще одним выпускником, вернувшимся в юбилей в родные стены, стал Владислав Гилевский. Когда-то он был маленьким мальчиком с детским церебральным параличом и приезжал на реабилитацию. Сегодня он получил профессию логиста, работает по ней и активно участвует в общественной деятельности. Главное, по его словам, что подарил ему центр — уверенность в себе. «Я перестал быть замкнутым; этому способствовало общение и медицинская база центра. Я могу сказать, что на протяжении всего курса реабилитации центр оказал огромное влияние на мое самочувствие. Теперь я чувствую себя комфортно. Если раньше даже подъезжающий трамвай вызывал у меня дрожь от неуверенности, то сейчас этой проблемы нет. Центр помог мне и всем ребятам, которые проходили курс реабилитации, обрести это чувство уверенности», — рассказал он.
Владислав Гилевский отметил, что чувствует потребность помогать другим, поэтому активно участвует в общественной жизни Минска и страны. «Мы будем делать все возможное для того, чтобы ребята с инвалидностью, дети из малообеспеченных семей и детских домов могли чувствовать себя полноценными членами общества, не испытывали дискомфорта и не чувствовали себя обиженными. Многие из них до сих пор замкнуты в себе, и им нужно дать возможность самореализоваться, потому что самореализация — это то, что мы вложим внутрь каждого ребенка, и с этим он будет жить всю жизнь», — подчеркнул он.
Поздравить центр с юбилеем приехала выпускница Анастасия Кравчик, ныне студентка третьего курса исторического факультета Белорусского государственного университета. Она рассказала, что когда-то приехала в центр с диагнозом «спонтанный эпифизеолиз костей». «Здесь мне оказали прекрасную медицинскую помощь, которая помогла избавиться от болей и судорог. Это сделало мою жизнь намного проще и легче», — поделилась девушка.
Анастасия добавила, что центр оставил в ее памяти множество добрых и теплых воспоминаний. «Их настолько много, что всех и не расскажешь. Но каждое воспоминание ценно по-своему: будь то первый выход на сцену или первое представление. Но самое главное здесь — общение с другими ребятами. Вы дружите и растете вместе, помогаете друг другу. Это очень сильно помогает раскрыться», — отметила она.
Все ребята как один сегодня выражали слова благодарности своим педагогам, воспитателям и медицинским работникам. Именно благодаря им воспитанники смогли поверить в себя, преодолеть свои особенности и действительно почувствовать себя как дома во время реабилитации. Некоторые из воспитанников даже вернулись в центр, уже в качестве сотрудников.
В центре работают педагоги, стаж работы которых превышает 20 лет. Учитель-дефектолог Лилия Трафименко трудится здесь с самого первого дня. «Я жила недалеко и, когда закладывались первые кирпичики здания, решила, что буду здесь работать. До этого я работала в коррекционном центре и имела достаточный опыт, но хотела попробовать себя в большей профессиональной самореализации. Здесь у нас самые сложные случаи. Я работаю с малышами, многие из которых еще не говорят. Я вызываю у них звуки, можно сказать, на передовой. И меня очень радуют результаты работы: когда ребенок был без речевой функции, а благодаря моей помощи он может полноценно общаться в дальнейшем», — рассказала она.
Каждое первое слово малыша для Лилии Трафименко — это профессиональная гордость. «Потому что результат нашей работы виден и значим. У нас нет великих открытий, как у тех, кто связан с технологиями, но у нас тяжелый кропотливый труд, который требует терпения и внимания для достижения результата. Мгновенных скачков и чудес не бывает», — сказала она и добавила, что на такую работу ее вдохновляет любовь к детям.
Одновременно с Лилией Трафименко в центр пришла работать воспитатель Любовь Холодилова. Она узнала о центре во время его строительства. «Когда здание было построено, оно оказалось настолько красивым, что очень захотелось здесь работать. Я по профессии воспитатель, пришла сюда устраиваться и меня взяли», — рассказала Любовь Холодилова.
Сегодня ее работа включает занятия творчеством с детьми, подготовку домашних заданий, сопровождение на процедуры и общение с детьми. «Когда я только пришла, мне было немного страшно, потому что ребята с особенностями, и тогда я мало понимала, какие они. Но когда приехали первые дети, стало понятно, что они абсолютно нормальные и хорошие дети. Они даже немного добрее, чем другие дети, и с ними невероятно комфортно», — поделилась воспитатель.
Любовь Холодилова отметила, что самой большой радостью для нее являются успехи воспитанников. По ее словам, видя, какие трудности они преодолевают для достижения результата, невозможно остаться равнодушным.
Центр был открыт в 2000 году в рамках Программы Президента Республики Беларусь «Дети Беларуси». На протяжении своего существования он стал вторым домом для тысяч семей, предоставляя детям профессиональную медицинскую, психологическую и педагогическую помощь. В честь этой важной даты в центре состоялся настоящий праздник, на который собрались выпускники и те, кто поддерживал центр на протяжении многих лет: представители организаций, государственных структур и многие другие.
Во время праздника гостям рассказали о достижениях выпускников и истории развития этого уникального места. Они имели возможность оставить свои пожелания в книге отзывов и послушать концерт, в котором выступили как известные коллективы страны, так и воспитанники центра. Сотрудникам были вручены почетные грамоты и благодарности от Министерства труда и социальной защиты. -0-