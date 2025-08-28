От первых шагов до профессиональных побед. Выпускники центра для детей-инвалидов о пройденном пути

После выпуска он выбрал для себя профессию в кулинарии. Сначала учился, параллельно работая в одном из ресторанов в Витебске, а затем переехал в столицу. Сегодня он совмещает работу в молодом кулинарном проекте с ведением кулинарного кружка в том же центре, откуда выпустился. «Когда я проходил реабилитацию, этот кружок только открыли, но постоянного работника так и не нашли. Все очень хотели заниматься кулинарией. Иногда проводились занятия, но специалиста не было. Поэтому я решил проводить кулинарный кружок в свободное от работы время. Приглашаю детей из разных групп с различными возможностями и обучаю их тому, что знаю сам. Дети сами говорят, чему хотят научиться, а я просто помогаю им это реализовать», — поделился он.