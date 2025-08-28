Новый детский сад в московском районе Внуково готов более чем наполовину

«В трехэтажном здании детского сада площадью свыше 3 тысяч квадратных метров запроектировано 10 групповых ячеек для 250 детей. В них будут игровая, спальная, буфетная зоны и раздевалка. Для проведения занятий по физкультуре и праздников предусмотрены физкультурный и музыкальный залы. Помещения для самых младших воспитанников разместятся на первом этаже. В настоящий момент детский сад готов на 55%. Завершить строительство девелопер планирует в 2026 году, после чего передаст объект в систему столичного образования», — рассказал Овчинский.