Новый детский сад в московском районе Внуково готов более чем наполовину

Строительная готовность детского сада во Внукове составляет 55%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Дошкольное учреждение возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В трехэтажном здании детского сада площадью свыше 3 тысяч квадратных метров запроектировано 10 групповых ячеек для 250 детей. В них будут игровая, спальная, буфетная зоны и раздевалка. Для проведения занятий по физкультуре и праздников предусмотрены физкультурный и музыкальный залы. Помещения для самых младших воспитанников разместятся на первом этаже. В настоящий момент детский сад готов на 55%. Завершить строительство девелопер планирует в 2026 году, после чего передаст объект в систему столичного образования», — рассказал Овчинский.
Детский сад строят рядом с деревней Большое Свинорье Новомосковского административного округа. Он станет важным элементом социальной инфраструктуры формирующегося жилого квартала. В здании обустроят пищеблок полного технологического цикла и медицинский пункт с процедурным кабинетом. На прилегающей территории создадут десять прогулочных зон с навесами и игровыми комплексами и две спортивные площадки. Во дворе детского сада высадят деревья и кустарники, разобьют цветники.
Сейчас специалисты занимаются устройством внешних стен и внутренних перегородок и монтируют внутренние инженерные системы. Они также выполняют чистовую отделку фасада и подключение здания к внешним инженерным сетям.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.