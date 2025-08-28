Девять наград получили команды Красноярского края в проекте «Вызов Первых»

Команды из Красноярского края заняли девять призовых мест в финале проекта «Вызов Первых», итоги которого подвели 17 августа в столице региона. Конкурс был организован в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
На церемонии закрытия поздравили победителей и призеров в возрасте от 6 до 18 лет. Несколько дней команды участников Движения первых из 44 регионов страны зарабатывали баллы в различных дисциплинах. Основные из них — классики, прыжки через резинку, гимнастика, скакалка и вышибалы. Дополнительные — легкая атлетика, мини-футбол, тэг-регби, баскетбол 3×3.
Участники из Красноярска победили в двух дополнительных дисциплинах. Лучшей в тэг-регби стала команда «Енисей СТМ», а в баскетболе 3×3 — «СШ Красноярск». По обязательным дисциплинам команда второй возрастной категории «МысЛи» из Ачинска заняла третье место. Три команды ребят с ОВЗ из краевой столицы показали высокие результаты в специальном формате обязательных дисциплин. Также призовые места получили команды «Дружные», «Удальцы» и «Непоседы».
Помимо соревнований для участников организовали серию мастер-классов, зарядок, автограф-сессий с олимпийскими чемпионами и известными спортсменами. В частности, прошли встречи с Давитом Чакветадзе, Максимом Храмцовым, Дарьей Нагорной.
Отметим, всего в финале Всероссийского проекта «Вызов Первых», который проходил в Красноярске с 14 по 17 августа, выступило около тысячи участников Движения первых.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.