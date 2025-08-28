Девять наград получили команды Красноярского края в проекте «Вызов Первых»

Участники из Красноярска победили в двух дополнительных дисциплинах. Лучшей в тэг-регби стала команда «Енисей СТМ», а в баскетболе 3×3 — «СШ Красноярск». По обязательным дисциплинам команда второй возрастной категории «МысЛи» из Ачинска заняла третье место. Три команды ребят с ОВЗ из краевой столицы показали высокие результаты в специальном формате обязательных дисциплин. Также призовые места получили команды «Дружные», «Удальцы» и «Непоседы».