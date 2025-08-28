Ричмонд
Пенсионерке из Ростовской области не засчитали четыре года работы на Крайнем Севере

Прокуратура Таганрога восстановила права пенсионерки.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге завершилась судебная тяжба, в ходе которой прокуратура восстановила права местной пенсионерки на перерасчет досрочной пенсии по старости.

Как установила проверка надзорного ведомства, сотрудники Социального фонда России необоснованно отказали женщине в включении в трудовой стаж более четырех лет работы в районах Крайнего Севера, проигнорировав предоставленные документы.

Прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о защите прав пенсионерки. В ходе судебного разбирательства было установлено, что представленные женщиной документы полностью подтверждают ее право на учет северного стажа при расчете пенсионных выплат.

— Требования надзорного ведомства удовлетворены. Размер пенсии определен в соответствии с законом, произведен перерасчет на сумму порядка 50 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

