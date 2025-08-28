Молодой врач: новые технологии в Беларуси активно внедряются, и для нас это очень значимо

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Важно, что в Беларуси активно внедряются новые технологии, таким мнением поделилась с журналистами на форуме «Беларусь адзiная» в Гродно молодой специалист — врач-рентгенолог Гродненской университетской клиники Валерия Подлещук.
«Такие встречи дают возможность вместе находить ответы на вопросы, интересующие молодежь, в диалоге поколений сверять взгляды и ценности и формировать общие. Интересно, как видят пути дальнейшего развития нашей страны спикеры — известные в Беларуси, авторитетные люди. Здесь можно поднять и проблемные вопросы, обсудить их».
За молодежью будущее, убеждена Валерия Подлещук. Это ключевая составляющая общества, и потому особенно важно, что в зале было много молодежи, они активно участвовали в разговоре, реагировали на выступления спикеров.
«Как молодой специалист-медик я вижу и понимаю, что здравоохранение сейчас развивается семимильными шагами, — считает собеседница. — Новые технологии активно внедряются, с каждым годом их все больше и больше. Университетская клиника — ведущее учреждение здравоохранения в регионе, потому все передовые технологии нам доступны. Для меня как для молодого врача, желающего развиваться, это очень значимо».
Именно об этом — об образе будущего Беларуси — много говорили на форуме. И не только в медицине, в каждой сфере социально-экономического комплекса страны. Интересно было всем участникам, представляющим разные профессии и отрасли. Вместе со спикерами зал поразмышлял о том, какой станет Беларусь через 5, 10, 15 лет.
Форум «Беларусь адзіная» собрал в Гродно около 700 участников. Это студенты гродненских вузов, молодые специалисты, представители общественных организаций, ветераны. -0-
