Полесский радиационный заповедник и МАГАТЭ планируют расширять сотрудничество

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полесский радиационный заповедник и МАГАТЭ планируют расширять практическое сотрудничество. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас и заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Наджат Мохтар подписали документ о практических договоренностях между МАГАТЭ и Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником.
Подписанный документ закладывает основу для расширения сотрудничества в области радиоэкологии и мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей среды на территориях, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС.
Соглашение предусматривает совместные научные исследования, обмен информацией и данными, а также развитие образовательных и профессиональных программ.
Во время встречи постпред Беларуси и заместитель гендиректора МАГАТЭ обсудили вопросы реализации этого документа и дальнейшего развития взаимодействия. Андрей Дапкюнас выразил признательность МАГАТЭ за многолетнее конструктивное сотрудничество в области радиационного мониторинга и исследования последствий чернобыльской катастрофы. Он также подчеркнул важную роль агентства в укреплении национального потенциала в сфере радиационной безопасности и поддержке научных разработок.
Белорусский дипломат отметил значение Полесского заповедника как уникальной научной и природоохранной площадки, обладающей многолетним опытом в области радиоэкологии. Он подтвердил готовность Беларуси делиться накопленными знаниями и наращивать международное сотрудничество в этой сфере.
Заместитель генерального директора МАГАТЭ подчеркнула значимость накопленного заповедником научного и практического опыта ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, который имеет глобальное значение для понимания поведения радионуклидов в окружающей среде. Она отметила, что на протяжении более 30 лет заповедник ведет уникальный радиационный мониторинг, важные для всего международного сообщества научные исследования и работу по восстановлению загрязненных территорий. Эти наработки являются ценным вкладом в международные усилия по развитию радиоэкологических подходов и методов.
В МИД добавили, что собеседники договорились о дальнейшем углублении партнерства между Беларусью и МАГАТЭ.