Полесский радиационный заповедник и МАГАТЭ планируют расширять сотрудничество

Заместитель генерального директора МАГАТЭ подчеркнула значимость накопленного заповедником научного и практического опыта ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, который имеет глобальное значение для понимания поведения радионуклидов в окружающей среде. Она отметила, что на протяжении более 30 лет заповедник ведет уникальный радиационный мониторинг, важные для всего международного сообщества научные исследования и работу по восстановлению загрязненных территорий. Эти наработки являются ценным вкладом в международные усилия по развитию радиоэкологических подходов и методов.