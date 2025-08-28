Лукашенко рассказал, чего от него не ожидал Путин

На совещании по картофелю 28 августа в Могилевской области президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, чего от него не ожидал президент России Владимир Путин, фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, все началось с шутки Путина.
Спросил: «Что тебе подарить», — сказал президент Беларуси. А президент России ответил — «Картошки».
«Я ему прямо в Кремль четыре мешка и завез, что он и не ожидал», — подчеркнул Александр Лукашенко и отметил, что после этого раздавались просьбы «а мне, а мне, а нам».
Президент Беларуси без ложной скромности отметил, что такого картофеля, какой растят в нашей стране, нет ни в Узбекистане, ни в Казахстане, ни в других республиках постсоветского пространства, ни в Китае, ни в более южных государствах.
«Поэтому белорусский картофель везде всегда нужен», — подчеркнул президент.
Александр Лукашенко отметил, что он употребляет мало картошки, но академики ему иногда подкидывают новые сорта картофеля отечественной селекции, он смотрит, как они растут.
По его словам, картофель — знаковая культура для Беларуси, она возведена в ранг национального продукта.
