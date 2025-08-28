Ричмонд
Лукашенко рассказал, чего от него не ожидал Путин

Лукашенко сказал, что Путин не ожидал от него подарка в виде мешков картошки.

Источник: Комсомольская правда

На совещании по картофелю 28 августа в Могилевской области президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, чего от него не ожидал президент России Владимир Путин, фрагмент видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, все началось с шутки Путина.

Спросил: «Что тебе подарить», — сказал президент Беларуси. А президент России ответил — «Картошки».

«Я ему прямо в Кремль четыре мешка и завез, что он и не ожидал», — подчеркнул Александр Лукашенко и отметил, что после этого раздавались просьбы «а мне, а мне, а нам».

Президент Беларуси без ложной скромности отметил, что такого картофеля, какой растят в нашей стране, нет ни в Узбекистане, ни в Казахстане, ни в других республиках постсоветского пространства, ни в Китае, ни в более южных государствах.

«Поэтому белорусский картофель везде всегда нужен», — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко отметил, что он употребляет мало картошки, но академики ему иногда подкидывают новые сорта картофеля отечественной селекции, он смотрит, как они растут.

По его словам, картофель — знаковая культура для Беларуси, она возведена в ранг национального продукта.

Кстати, Александр Лукашенко сказал, в чем белорусы не прогадали, и это тоже связано с картофелем.

А еще Александр Лукашенко с ножом сказал, как убивается зараза: «Попробую вечером или в обед».

Тем временем Александр Лукашенко раскрыл, что подарит в Китае мировым лидерам в льняных мешках.

А еще Александр Лукашенко сказал, что хочет сходить в Mak.by, но сделает это при одном условии. Президент отметил, какие импортные продукты фастфуда нельзя будет продавать в Mak.by с 1 октября: «Гадость подсовываете».

