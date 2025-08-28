В Амурской области на региональной трассе обновят два моста до конца года

Два моста на трассе Благовещенск — Гомелевка в Амурской области отремонтируют до конца года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Объекты уже готовы более чем на 40%, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
«У нас разработана программа по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. Всего на региональных дорогах у нас более 500 мостов — обновляем ежегодно по несколько из них. В текущем году это объекты возле села Волково и в районе села Старая Райчиха. Закончить все ремонтные работы здесь планируют до конца ноября. Несмотря на то, что сами мостовые сооружения по себе небольшие и непротяженные, их реконструкция и ремонт сложнее, чем обновление 10-километрового участка дороги», — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Лучников.
На переправе через реку Малый Алим возле села Волково на сегодняшний день полностью готова одна половина моста, осталось уложить финишный слой асфальта. Сейчас специалисты демонтируют ограждения и покрытие на второй части. В ходе ремонта мост станет шире — для этого дорожники убрали устаревшие тротуары и сделали новую пешеходную зону.
На мосту через реку Райчиху подрядчик также убрал старый асфальт, уложил нижний асфальтовый слой с гидроизоляцией и установил новые ограждения. Теперь продолжаются работы на второй части сооружения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.