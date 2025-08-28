В Амурской области на региональной трассе обновят два моста до конца года

«У нас разработана программа по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии. Всего на региональных дорогах у нас более 500 мостов — обновляем ежегодно по несколько из них. В текущем году это объекты возле села Волково и в районе села Старая Райчиха. Закончить все ремонтные работы здесь планируют до конца ноября. Несмотря на то, что сами мостовые сооружения по себе небольшие и непротяженные, их реконструкция и ремонт сложнее, чем обновление 10-километрового участка дороги», — отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Лучников.