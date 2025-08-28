Студентка из Новосибирска получила награду проекта «Флагманы образования»

Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Кристина Шишкина вошла в число сильнейших молодых педагогов направления «Мотивировать» проекта «Флагманы образования», отвечающего задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Победителей конкурса назвали в Пятигорске, сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Работа по направлению «Мотивировать» проходила во время второй смены Всероссийского молодежного форума «Машук». В течение шести дней 265 студентов педагогических направлений, молодых учителей и классных руководителей из разных регионов РФ работали над созданием социально значимых инициатив в сферах наставничества, духовно-нравственного воспитания, культуры, медиа и технологий, а также формирования государственной идентичности через систему образования.
Направление «Мотивировать» было нацелено на поддержку профессионального и личностного становления будущих и начинающих учителей, а также развитие проектных инициатив в сфере образования. Особое внимание уделялось воспитательному и патриотическому аспектам деятельности педагога.
Жюри, состоявшее из ведущих экспертов образовательного и медийного сообществ страны, определило лучшие проектные инициативы. По итогам работы направления «Мотивировать» в число победителей вошла команда № 15, участником которой стала Кристина Шишкина. Студентка представила маркетплейс «Учи. ПРО», который предполагает создание интернет-магазина с игровой системой мотивации.
Команда, представившая данную инициативу, получила наставническое сопровождение от экспертов в сфере социального проектирования, что позволит ей продолжить развитие и успешную реализацию своих идей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.