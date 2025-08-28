«Я единственный, кто оказался рядом». Как несчастный случай помог белорусу стать врачом

После университета Александр Чайковский распределился в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» врачом-травматологом. Прошло 10 лет, а он продолжает здесь трудиться, каждый день спасая людям жизнь и здоровье. Корреспонденты «7 дней» поговорили с ним о выборе важной и в то же время сложной профессии, а еще узнали, почему ее считают творческой и при чем здесь геометрия.
«Я согласился, хотя вообще не понимал, куда попаду».
Александр Чайковский с улыбкой признается, что в детстве даже не задумывался, что когда-то свяжет жизнь с медициной. Сразу мечтал стать банкиром, а затем военным. Вмешался, как это часто бывает, его величество случай.
— Моя малая родина — агрогородок Бездеж, что на Брестчине. Дедушка жил всего через дом от нас, и, конечно, я всегда ему помогал по хозяйству. Однажды пилим мы с ним деревья в саду — и бензопила выскальзывает из его рук и наносит резаную рану голени, повреждая сосуды. Я — единственный, кто в тот момент оказался рядом с дедом. Соответственно, нужно срочно оказать первую помощь — наложить повязку, остановить кровотечение, — со знанием дела рассказывает герой нашего проекта. — У меня все получилось буквально сразу же. Наверное, это и послужило толчком к выбору профессии. К тому же дедушка всегда мечтал, чтобы кто-то из его внуков стал врачом. Он даже тогда мне сказал: «Саша, тебе нужно стать хирургом».
Александр учился в 12-летней школе. Лучше всего ему давались точные науки — физика, математика, а самой любимой была геометрия.
— В 11-м классе узнал, что я уже выпускник, еще одного учебного года не будет, поэтому нужно быстро решать, куда поступать. Вспомнились слова деда. Плюс ко всему я не на шутку увлекся сериалом, сюжет которого — жизнь интернов, врачей и другого персонала больницы. Каждая серия начиналась с какой-то катастрофы: будь то ураган, авария, взрыв. Поступает в отделение множество пациентов с переломами, внутренними повреждениями… Вот именно такой я и представлял деятельность хирурга, — рассказывает медик и уточняет, что его семья далеко не медицинская. Единственный представитель данной сферы — двоюродная тетя, которая трудится операционной сестрой.
Переключиться с физико-математического направления на химико-биологическое получилось достаточно быстро. Так что школу наш собеседник окончил с отличием. Обладая хорошими знаниями и подготовкой, он смог сразу поступить в медицинский университет.
— Первое время учеба там давалась тяжело. Когда со школьных десяток с девятками, можно сказать, скатываешься на университетские восьмерки и семерки, испытываешь серьезный стресс. Наверное, он мне тогда и мешал. Хотя интерес к учебе взял верх, — улыбается он. — Особенно полюбилась анатомия, ведь с первого курса понимал, что хочу быть хирургом, потому и делал акцент на этом предмете.
Так что, когда на шестом курсе разговор зашел о выборе направления специальности на субординатуре, Александр Чайковский без раздумий пошел на хирургию. Даже доводилось присутствовать на операциях. Правда, в основном они были плановые, а хотелось какой-то экстренный случай, где решения и действия должны быть продуманными, но быстрыми. Что касается травматологии, то в университете этот предмет преподавался циклами, поэтому студент имел о нем лишь общее представление. Лишь когда поступил на работу в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, стал постигать все тонкости.
— Распределение было случайным. Кажется, я шел по счету 49-м из 50 человек. Все места в хирургических стационарах к тому времени, к сожалению, уже закончились. Сразу огорчился: в поликлинику идти работать не хотел. Тогда декан предложил мне должность травматолога в БМСП. Я согласился, хотя вообще не понимал, куда попаду, — улыбается Александр и уточняет, что на самом же деле оказался в уникальном месте, которое полностью изменило его восприятие такого раздела медицины, как травматология. — Отделение сочетанной травмы — единственное в Беларуси. Здесь оказывается помощь пациентам с наиболее сложными повреждениями: после тяжелых ДТП, падения с высоты, с мотоциклетными травмами.
«Травматолог — профессия творческая».
Экстренная служба медицинской помощи, по словам собеседника, имеет свою специфику. К примеру, со стороны врача должно быть максимум терпения, усидчивости, стрессоустойчивости.
— Хорошо помню свою самую первую операцию — на третий день интернатуры. Это был тяжелый оскольчатый перелом бедренной кости. До этого я никогда раньше не присутствовал на операциях по остеосинтезу длинных трубчатых костей. Поэтому был под большим впечатлением: выполнить манипуляцию закрытой репозиции перелома не получилось, нужно было обнажить место, чтобы выделить все отломки и вправить кость. Все прошло успешно, — рассказывает Александр Чайковский. — Кстати, пациент — мотоциклист. Потом я его долечивал, активно занимался реабилитацией. Не без трудностей, конечно, было, но человек выздоровел.
Вспоминает Александр, как на пятый день интернатуры проводил серьезную манипуляцию: пожилой женщине с переломом бедренной кости проводил спицу.
— Манипуляция проводится под местной анестезией с использованием травматологической дрели. Когда ты это делаешь в первый раз, то немного страшно, — отмечает он. И рассказывает, как справляется с волнением:
— Оно было в начале пути. Когда же приобретаешь опыт, уверенность в своих знаниях и действиях, волнение уходят на второй план. Я — человек ответственный. Это качество очень помогает в работе: тратишь больше времени на подготовку к той же операции, более скрупулезно относишься к обследованию пациента, пересматриваешь по нескольку раз анализы… Словом, уделяешь внимание даже мелочам, которые в нашей профессии лишними не бывают. За счет этого оказание медицинской помощи проходит на куда более высоком уровне.
В отделении сочетанной травмы количество операций доходит до восьми за смену. К примеру, произошло ДТП — и поступило сразу пять тяжелых пациентов, которых нужно прооперировать в срочном порядке.
— Один из случаев: пациентка при падении с восьмого этажа получила серьезные травмы. Диагностировали перелом бедер, костей таза, повреждения внутренних органов. Хорошо, что муж в это время подходил к дому и сразу же вызвал скорую помощь, — делится Александр. — Только поступила в отделение — и в экстренном порядке была взята на операцию. Далее ей оказывалась плановая помощь. Женщина выздоровела и вернулась к обычному образу жизни.
Говоря о травматологии, Александр Чайковский сравнивает ее со столярным делом, ведь даже у инструментов одни и те же названия.
— Долото, молоток, дрель, пилы… Кстати, дедушка был отличным столяром. Построил дом, да и все вокруг всегда делал сам: ворота, забор, крыльцо. Я же вникал во все процессы, глядя, как он мастерит своими руками, — рассказывает герой проекта и уточняет, что травматолог — профессия творческая. — Вариантов лечения много. Можно применять разные методики, но всегда рассматриваю самые эффективные и при этом менее инвазивные, чтобы человек быстрее восстанавливался. В работе врача мне помогает любимый школьный предмет — геометрия. Важно пространственное восприятие того же перелома.
По мнению врача, в голове должна сложиться картинка: как сломано и как восстановить. Бывают закрытые операции без обнажения места травмы. Тогда на помощь медикам приходит прямое рентгеновское исследование: используется электронно-оптический преобразователь, работа с которым подразумевает защиту в виде специальных свинцовых передников.
— Всегда стараюсь мыслить позитивно, даже в самом тяжелом случае. На это же настраиваю своих пациентов: говорю, что все обязательно будет хорошо. Самое главное — спасти человека. Конечно, бывает в связи с травмами потеря качества жизни, тем не менее он жив, — говорит Александр Чайковский и отмечает, что самое сложно в его профессии — в случае летальных исходов, которые, к сожалению, также происходят, говорить с родными.
— По-настоящему чувствуешь их боль. И я не соглашусь с теми, кто утверждает, будто со временем смерть пациента для медика становится обыденностью. Мы так же переживаем и сочувствуем, ведь к утрате пусть даже постороннего человека невозможно привыкнуть, — признается хирург.
«Помощь должна быть максимально быстрой».
Наталья Чайковская, супруга Александра, тоже медик. Она работает врачом-офтальмологом, а еще занимается активной общественно-политической деятельностью в качестве члена Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов. Курирует сектор здравоохранения.
— В связи с загруженностью я не всегда могу так часто проводить время с женой, как бы нам этого хотелось. Но, будучи медиком, она сама все понимает и не обижается, — с улыбкой говорит Александр. — Вместе любим путешествовать. Супруга все планирует, а я помогаю реализовывать. Также принимаем участие в различных общественных мероприятиях, в том числе спортивных. К примеру, в Минском полумарафоне. Я не любитель бега, но новый опыт был интересным. В детстве увлекался дзюдо, а сейчас стараюсь посещать тренажерный зал и активно занимаюсь плаванием.
Говоря о планах на будущее, Александр уточняет, что последние 10 лет всецело посвятил себя экстренной травматологии. Сейчас же, когда перешел в другое отделение больницы, хотел бы развиваться в ортопедии.
— Глава государства ставит перед здравоохранением четкую задачу — очередей на проведение операций быть не должно. Это же касается эндопротезирования, артроскопии. Помощь должна быть максимально быстрой, чтобы человек не ждал месяцами, — отмечает он. — В то же время я не намерен терять себя в плане экстренной травматологии. Хочу совершенствоваться далее — к примеру, поступить в аспирантуру.
На вопрос, о чем мечтает врач, Александр Чайковский ответил буквально сразу же:
— Чтобы люди в первую очередь заботились о себе, вели здоровый образ жизни. Всегда отдавали отчет своим действиям и меньше рисковали собой и другими.
Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
Марина ВАЛАХ,
фото Виталия ПИВОВАРЧИКА и из архива героя публикации,
газета «7 дней».-0-