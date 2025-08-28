«Я единственный, кто оказался рядом». Как несчастный случай помог белорусу стать врачом

— Моя малая родина — агрогородок Бездеж, что на Брестчине. Дедушка жил всего через дом от нас, и, конечно, я всегда ему помогал по хозяйству. Однажды пилим мы с ним деревья в саду — и бензопила выскальзывает из его рук и наносит резаную рану голени, повреждая сосуды. Я — единственный, кто в тот момент оказался рядом с дедом. Соответственно, нужно срочно оказать первую помощь — наложить повязку, остановить кровотечение, — со знанием дела рассказывает герой нашего проекта. — У меня все получилось буквально сразу же. Наверное, это и послужило толчком к выбору профессии. К тому же дедушка всегда мечтал, чтобы кто-то из его внуков стал врачом. Он даже тогда мне сказал: «Саша, тебе нужно стать хирургом».