Вдове погибшего на СВО россиянина пришлось отпевать мужа дважды

Жительнице Хакасии пришлось дважды отпевать погибшего на СВО мужа, так как первое отпевание признали недействительным. Об этом пишет 19rus.
По информации издания, телефон священника жене солдата дали в ритуальной службе. Однако уже после похорон в церкви заявили, что священник, проводивший отпевание, не имел права этого делать.
Вдова обратилась в Абакано-Кызыльскую Епархию. Там ответили, что к служению клирик действительно запрещен.
Отпевание, уже посмертное, женщине пришлось заказывать повторно в местной церкви, а на священника она написала заявление в полицию.
По словам вдовы, в полиции заявили, что она не первая, кто жалуется на проводившего обряд священника.
Ранее стало известно о смерти старшего сына матери, которую нашли мертвой на могиле бойца СВО в городе Балей в Забайкалье.
