«Будет частью тебя»: Панфилов посоветовал мужчинам рожать вместе с женами

Актер Никита Панфилов, известный по своим ролям в сериалах «Мажор» и «Пес», после рождения третьего ребенка посоветовал мужчинам рожать вместе с женами. Своим мнением он поделился в разговоре с журналистами.
— Ты тоже родил — он твой, будет частью тебя. Каждому мужчине я советую: рожайте вместе с женщиной обязательно. Тогда ты будешь больше ее уважать и любить, а твой ребенок — уважать и любить тебя, — приводят слова актера в материале.
Также Панфилов поделился радостными эмоциями и добавил, что считает своим приоритетом вырастить детей «не травмированными или умными, или еще что-то», а просто счастливыми.
О рождении третьего ребенка Никита Панфилов сообщил сам на премьере сериала «Виноград». У знаменитости родилась вторая дочка, которую назвали Афиной. Вместе с мамой малышки, врачом Ксенией, они уже воспитывают семилетнюю дочь Аврору. Также у Панфилова есть сын Добрыня от прошлого брака.
Фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова — прим. «ВМ») 27 августа впервые показала фото новорожденного сына Миши. Она рассказала, что во время просмотра галереи за последние три недели удивилась, насколько быстро ее сын растет.
Спортсменка и ее муж Макар Игнатов 6 августа сообщили о том, что у них родился сын. Фигуристка оповестила об этом поклонников одним словом. Позже ее супруг опубликовал снимки с родов жены. Он отметил, что день рождения сына стал самым счастливым днем в его жизни.